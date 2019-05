Többtonnányi ajándék érkezett Svájcból a bükkszenterzsébeti idősotthonba

A napokban egy negyventonnás kamion érkezett a faluba. A Svájcból származó szállítmány kiváló minőségű bútorokból, jól használható berendezésekből állt, amelyek az épülő idősotthont teszik komfortosabbá. A mesébe illő történet előzményeiről kérdeztük Ortó Szilárd polgármestert, aki elmondta, a rakomány egy svájci idősotthonban dolgozó magyar származású hölgynek, Fekete Szegeti Erikának köszönhető, aki jó ideje kereste azt a hazai egészségügyi vagy szociális intézményt, amelyet méltónak talál az adomány fogadására. A bükkszenterzsébeti létesítmény építéséről hazai közéleti emberektől értesült, s ezután hívta fel a község polgármesterét telefonon.

– A kedves, közvetlen hölgy elmondta, az építkezésünk fotóit látva kíváncsi lett ránk – meséli a falu első embere. – Még a testületi ülések jegyzőkönyveit is elolvasta a honlapunkon. Az első pillanattól kezdve éreztem, hogy segíteni akar. Ezután rengeteg fotót kaptam, hogy mit tudnak felajánlani, mondanom se kell, mindent ingyen! Ágyakat, bútorokat, konyhai eszközöket. Sikerült fuvarozót találni, s végül elindulhatott a kamion néhány önkéntes segítővel. A maroknyi csapat saját költségén utazott ki Svájcba megpakolni a negyventonnás kamiont. Őszintén meglepett és meghatott, hogy úgy választotta ki falunkat az adományozó, hogy korábban sose járt nálunk, így nem ismerheti az itt élő embereket sem. Hozzátenném, hogy az üzemanyag árát is ő vállalta.

Fekete Szegeti Erika a bükkszenterzsébetieknek külön is írt levelet az adományozás hátteréről. Ebben az áll, hogy a Zollinger Stiftungban, egy svájci időseknek épített lakóparkban dolgozik, ahol a dekoráció és a belső látványkép kialakításért felelős. Nemrég újították azt fel. A műszaki osztály vezetője említette meg, hogy a régi ágyakat, bútorokat elviszi a szállító. Erika arra kérte, várjanak, mert szeretne szülőhazájában olyan helyet találni, ahol örömmel látják ezeket a holmikat.

„Felírtam a Facebook oldalra a lehetőséget, nagyon sokan érdeklődtek, de a szállítás költségeit senki nem tudta volna állni. Végül ajánlás útján eljutottam Rig Lajos oldalára. Beszéltünk telefonon, s bátorított, hogy találunk megoldást. Innentől kezdve annyi dolgom maradt, hogy nekiálltunk kiüríteni a raktárakat. Az ágyakat, matracokat, bútorokat megtisztítottuk, fertőtlenítettük lelkes csapatunkkal” – írja Erika.

„A bükkszenterzsétiekhez is ajánlás útján jutottam el. Megtudtam, hogy saját erőből vágtak bele az idősotthon építésébe. Megnéztem a honlapjukat, átolvastam a testületi ülésről szóló jegyzőkönyvet. Meghallgattam az adomány közvetítésében jelentős részt vállaló Rig Lajos egészségügyi szakpolitikus parlamenti felszólalásait. Tudtam, jó helyre kerül az adomány. A magyar önkéntesekkel egy élménygazdag napot töltöttünk el rakodás közben. Jegyzeteltem a listát a vámhoz, miközben főnöknőm, a hotelosztály vezetője további dolgokkal toldotta meg a szállítmányt a raktárunkból. Igazgatónk, Tobias Diener félbeszakított egy értekezletet, hogy elbúcsúzzon a csapattól. Minden odaadható, jó állapotú berendezésünket felpakoltuk a kamionra. Ez a látogatás, az érdeklődés az otthonunk iránt mély nyomot hagyott mindannyiunkban. A továbbiakban is azon leszünk, hogy az erzsébeti idősek otthonában minden szükséges dolgot biztosítsunk.”

Saját erőből építik az idősotthont

Lapunkon márciusban riportban számoltunk be arról, hogy a községben a régi varroda 420 négyzetméter alapterületű épülete harminc évig állt üresen, s úgy tűnt, végleg az enyészeté lesz. Hogy mégsem így lett, az a polgármester víziójának köszönhető. Bentlakásos idősotthont álmodott ide, ahol 33 szépkorú emberről lehet majd gondoskodni. A település első embere hetekig böngészte a hasonló intézmények kialakításához szükséges törvényi előírásokat, majd maga tervezte meg az épületet, s ehhez vázlatos költségvetést is készített. Az építkezést egyébként saját erőből oldják meg. Idén hatmillió forintot tudnak a költségvetésből a munkálatokra fordítani, ám minden bontott anyagot is hasznosítanak.