Egerben is hálás lenne a közönség a válogatottnak

A sportág népszerűsége az SBS-Eger sikereinek köszönhetően egyre nagyobb méreteket ölt a városban.

Egerben is szép számú szurkolósereg buzdította a magyar férfi válogatottat a Portugália elleni mérkőzésen. Az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában a nemzeti csapat 34–26-ra kikapott Malmőben, így a drukkerek legnagyobb bánatára nem jutott tovább a csoportjából. A találkozót követően be kellett érni ennyi információval, aztán amikor néhány órával később a svéd válogatott simán nyert Izland ellen (32–25) az is eldőlt, hogy a magyar együttes csoportjában ötödikként végzett, az Eb-t pedig kilencedikként zárja. Emellett az is biztossá vált, hogy nem vehet részt áprilisban olimpiai selejtezőtornán, azaz lemarad a tokiói nyári játékokról.

– Köszönjük a lehetőséget a klubnak, kétség kívül különleges hangulatot adott a találkozónak a helyszín és a társaság – fogalmazott az egyik főszurkoló, Klarianka Péter. – A körcsarnokban eddig az volt megszokott, hogy a parketten küzdő egriek sikereiért drukkolunk, a magyar válogatottat látni, még ha a televíziós közvetítésnek köszönhetően is, igazi kuriózumnak számított. Meg is fordult a fejünkben, mekkora élményt jelentene, ha a jövőben élőben is szurkolhatnánk a nemzeti csapatnak a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A sportág népszerűsége az SBS-Eger sikereinek köszönhetően egyre nagyobb méreteket ölt a városban, gyarapodó táborunk hálás közönsége lenne a válogatottnak.

Kapitányi gyorsmérleg

A magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Gulyás István bevallotta, csalódottságot is érez, mert nagyon sok lehetőségük volt a még jobb szereplésre.

– Fel sem tudom sorolni, milyen előnyökkel járt volna, ha ma nyer a csapat. Ha viszont reálisan nézem, akkor azt mondom, boldogok lehetünk, mert sok örömöt és boldogságot szereztek ezek a srácok – nyilatkozta.

Ötgólos vereség a dabasiaktól

A válogatott találkozót követően a szintén NB I-es Dabas elleni felkészülési mérkőzésen ötgólos vereséget szenvedtek a betegség miatt Schmid Pétert és Szepesi Noelt is nélkülöző egri férfiak.

SBS-Eger–Dabas KC VSE 26–31 (12–13).

A megyeszékhelyiek pénteken 16 órától az FTC vendégeként játszanak edzőmeccset.