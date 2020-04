Eszterházy SC: se arany, se NB I

„Érdekes döntés született, az biztos” – ebben egyetérthetünk az Eszterházy SC női csapatának vezetőedzőjével, ugyanis egyáltalán nem ideális módon fejeződött be a 2019/2020-as idény.

A Magyar Kézilabda-szövetség elnöksége döntött a teljes versenyszezon törléséről, ami azt jelenti, hogy a következő idényben mindenki ugyanabban az osztályban kezdheti el szereplését, mint idén.

– Pontosan ezzel van a bajunk, mert az várható volt, hogy nem tudjuk folytatni a bajnokságot – folytatta Debre Viktor. – A kialakult járványhelyzet tükrében minden, így a sport is másodlagos, hiszen első az egészség, az pedig látható, hogy szerte a világon milyen problémát okoz a jelenlegi helyzet. Több forgatókönyvről lehetett hallani, amelyek közül a számunkra legrosszabb jött össze. Azt sem nagyon értem, amit a szövetség részéről kommunikáltak, miszerint tekintsünk úgy erre az évre, mintha meg sem történt volna. Ez azért számomra felfoghatatlan. Rengeteg munka és pénz van ebben az egész időszakban, ahogy mindenhol máshol, szóval ezzel a kijelentéssel nem tudok azonosulni.

– Csalódottak, feldúltak vagyunk, mindenki kiakadt a döntés kapcsán, sajnos azonban nem tudunk vele mit kezdeni – ezt már az ESC csapatkapitánya, Győrffy Alexandra mondta, akit játékosként még inkább szíven ütött a helyzet. – Nyáron egy emberként kezdtük el a munkát, hogy ismét bajnokok legyünk, és nagyon jó úton jártunk. Ebben a helyzetben nem tudok mást mondani, olyan, mintha elvették volna tőlünk az aranyérmeket, ezt az érzést pedig nem könnyű megemészteni.

Az idei szezonból hat forduló maradt volna hátra, ezek közül a soron következő három meccs megnyerése (tekintve, hogy közülük az egyik a második Pénzügyőr SE elleni lett volna) már matematikailag is bebiztosította volna az első helyet. Valóban nem könnyű felfogni, tényleg csak ennyi választotta el az Eszterházyt az álmok teljesülésétől.

– Eddig is voltak nehézségeink, ebből is fel fogunk állni – jelentette ki az egriek csapatvezetője, Rutka Péter. – Jelen pillanatban nem keressük a kiskapukat, elfogadtuk a döntést, és azon leszünk, hogy a jövőben is készen álljunk az előttünk álló kihívásokra. Meglátjuk, mit hoznak a következő hónapok, de továbbra is az a célunk, hogy az NB I-ben kézilabdázhassunk. Tudom, hallani a döntés megszületése óta, hogy több klub sem vállalja az első osztályú szereplést, amivel nem akarunk foglalkozni. A következő hetekben ismét felgyorsulnak az események, mert azzal, hogy hivatalosan is befejeződtek a bajnokságok, kevesebb idő marad összerakni a jövő évi csapatokat. Mi arra készülünk és azon dolgozunk, hogy olyan együttesünk legyen a következő szezonban, amely akár az első, akár a másodosztályban el tudja érni a kitűzött célokat.

A törölt bajnokság végeredménye

1. Eszterházy SC 16 15 – 1 493–389 30

2. Pénzügyőr SE 16 12 1 3 442–363 25

3. Kispest 16 9 3 4 506–489 21

4. Szeged 16 9 2 5 498–455 20

5. FTC U19 16 9 – 7 480–476 18

6. Hajdúnánás 16 7 3 6 467–445 17

7. Orosháza 16 7 2 7 458–433 16

8. Göd 16 8 – 8 496–495 16

9. Kecskemét 16 4 1 11 486–514 9

10. Dunakeszi 16 4 – 12 448–534 8

11. Balmazújváros 16 3 – 13 430–505 6

12. Tempo KSE 16 3 – 13 422–528 6