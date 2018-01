Hangáék bravúros játékával győzött a Barcelona (videó)

A nemzetközi sorozat honlapja szerint a magyar válogatott játékos több mint 22 percet töltött a pályán, tíz pontot dobott, öt lepattanót szerzett és négy gólpasszt adott.

Bár a Barcelona a szezon nagy részében gyengélkedett, az előző fordulóban kisebb meglepetésre legyőzte a Himki Moszkvát, most pedig egy még nagyobb orosz csapat, a CSZKA Moszkva ellen készült bravúrra – írja a Nemzeti Sport.

A katalánok a magyar klasszis Hanga vezetésével kiválóan kezdtek, majd a lendületet megőrizve végig ők irányították a meccset. Bár az oroszok a félidőre öt pontosra csökkentették a hátrányukat, fordítani nem tudtak, így a Barcelonának végül sikerült a beígért bravúr.

A Barcelonának tíz vereség mellett ez volt a hatodik győzelme, míg az éllovas oroszok mérlege 12/4-re módosult.

Hanga óriási zsákolását itt nézheti meg:

😲😲@HangaAdamOnline you are cleared for take off! 🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cm6HkAKxxi

— EuroLeague (@EuroLeague) January 4, 2018