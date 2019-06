Így csapott le Heves megyére a vasárnap esti vihar (fotókkal, videókkal)

A viharos szél és a hirtelen lezúduló esővíz miatt Heves megye tűzoltói huszonnégy alkalommal avatkoztak be vasárnap este és éjszaka.

Eger és Kerecsend között egy leszakadt ág miatt volt útakadály. Egerben sok helyen nem bírta a csatorna a hirtelen lezúduló vizet. A vasútállomás környékén a csatornából az útra folyt az esővíz – számol be az Agria Tv honlapján.

Mint írják: nehéz volt a közlekedés a Mátyás király úton is. A csatornákból kiömlő víz az úttesten hömpölygött tovább. A Tűzoltó téren is kifolyt a lé, nagyon büdös volt a környéken. Úgy tudjuk, a tűzoltókat a környező településekről is sokszor hívták: itt leszakadt ágakkal és a házakba befolyt vízzel kellett megküzdeniük.

Mint arról korábban beszámoltunk: egy hidegfront közelítette meg térségünket, melynek következtében sokfelé alakultak ki zivatarok. Felhőszakadás és jégeső is kísérte a viharok útját. Több tuba is kialakult, helyenként pedig 40-50 mm csapadék hullott. Sokfelé még jégesővel is számolni kellett, mint például Novajon, Kiskörén és Ostoroson is.

Az alábbi videót olvasónktól kaptuk a Heves megyéhez közeli Bogácsról:

Az esőzés sajnos már vasárnap, késő délután balesettel járt, az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán ugyanis három személyautó ütközött össze. Az eset következtében szerencsére senki nem sérült meg. A hatóságok felhívják a figyelmet, – a hirtelen bekövetkezett esőzés miatt – az út- és látási viszonyoknak megfelelőlen közlekedjenek.

A vihart sajnos Andornaktálya sem úszta meg, az alábbi olvasói fotókon az látszik, hogyan mosta el az eső a települést:

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról számolt be: az egri hivatásos tűzoltók Eger határában, Egerben a Bástya, Zöldfa utcánál, és a Mocsáry Lajos úton távolítottak el útra, villany és távközlési vezetékre dőlt fákat, továbbá Felsőtárkányban, Ostoroson és Andornaktályán garázsokból és pincékből szivattyú segítségével az összegyűlt esővizet távolítottak el.

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók a Karácsond és Szurdoktető közötti útról, Karácsondon a Hunyadi úton, Detken, Rózsaszentmártonon, Boconád és Ludas határában motoros láncfűrésszel távolítottak el forgalmi akadályt képező, valamint vezetékre dőlt veszélyes fákat. A pétervásárai katasztrófavédelmi őrs tűzoltói Egerbakta és Sirok között és Mátranovákon avatkoztak be, szintén veszélyesen megdőlt fák eltávolítását oldották meg, valamint egy családi ház villanyórájának meghibásodásához kértek segítséget. A tűzoltók munkáját számos esetben az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai is segítették. Az esetek során senki sem sérült meg.