Jó hír a diákoknak, szülőknek: helyreáll a régi rend a Hunyadiban

A kivitelező befejezte a felújítási munkálatokat.

Az őszi szünetet követően visszaáll a megszokott rend az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában – tudatta az intézmény igazgatója az iskola közösségi oldalán közzétett közleményében. November 5-én hétfőtől minden diák számára az intézmény Fadrusz János utcai épületében folytatódik a tanítás, a kivitelező befejezte a felújítási munkálatokat.

Az iskolában szeptember 6-ára és 7-ére rendeltek el rendkívüli tanítási szünetet, mivel az épület tetőszerkezetének nyárra ígért felújítása elmaradt, és a szeptemberi esőzések következtében annyira beázott az iskola, hogy a falak bepenészedtek, átvizesedtek. Ezt követően rendelték el a rendkívüli tanítási szünetet, majd több osztályt a város egyéb oktatási intézményeiben helyeztek el ideiglenesen.

Az azóta eltelt idő alatt a kivitelező befejezte a tető felújítását, a beázás megszűnt, felülvizsgálták az elektromos hálózatot, és a szükséges belső rekonstrukciót is elvégezték. Néhány külső utómunkálat valamint az udvar helyreállítása még folyamatban van, ezek befejezése november 30-ig várható. Emiatt az iskola udvarának egy része továbbra is építési terület, a szülők így azt parkolásra nem használhatják, és gyalogosan is csak a kijelölt területen lehet közlekedni.

Az igazgató arra kérte a szülőket, hogy november 5-től ismét mindenki a Fadrusz utcai épületbe érkezzen, és elsősorban a Fadrusz utcai bejáratot vegyék igénybe. A Brassói utca felől gyalogosan érkezők a tornatermi bejáratot használhatják, kerékpárral azonban nem engedélyezett a behajtás, mert a kerékpártárolók még az építési terület részét képezik.