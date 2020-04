A járvány idején videochaten is a kismamák rendelkezésére állnak Hatvanban

Továbbra is ellátják a védőnői feladatokat, azonban a járvány terjedésének lassítása érdekében lehetőség van telefonos és online kapcsolattartásra is Hatvanban. A kötelező oltásokat megkapják a kisbabák.

A hatvan.hu-n olvasható tájékoztatás szerint lehetőség nyílt az online és a telefonos kapcsolattartásra a védőnőkkel, hogy minél kevesebbre csökkentsék a személyes találkozások számát – erről is beszámolt Tóth Györgyné, a hatvani védőnői szolgálat vezetője a Hatvan TV Kommentár című műsorában. – Számos új lehetőséget vezettünk be, hogy ebben a nehéz időszakban is kismamák mellett tudjunk lenni, még ha ez személyesen nem is minden esetben valósul meg. Videochaten, telefonon is tudunk beszélni, le lehet fotózni a gyermek köldökcsonkját, a bőrét, amiket a védőnő kép alapján is ellenőrizhet – fogalmazott. Hozzátette, továbbra is biztosítják a személyes találkozást, ha arra szükség van. A tanácsadót folyamatosan fertőtlenítik, a személyi higiéniára most különösen nagy figyelmet fordítanak.

A várandósoknak a kötelező várandósgondozással kapcsolatos találkozóinak számát lecsökkentették, hat hét telik el két ellenőrzés között. Őket a kórház eljárásrendjéről is részletesen tájékoztatják, továbbra is megtörténnek a kötelező ultrahang vizsgálatok, valamint vérvételek, ezekben az esetekben a védőnők egyeztetnek a kórházzal.

A védőnői feladatok része, hogy otthon is meglátogassák az újszülötteket, erre is lehetőség van kiemelt esetekben. – Ezeknek a látogatásoknak és a tanácsadóiban történő kontrolloknak a számát is csökkentettük. Az újszülöttek alapméréseit az anyukák is el tudják végezni otthon, az idősebb kori, 3,4,5 éveseknek szóló eszközös vizsgálatokat pedig eltoltuk. Ezek, így például a hallásvizsgálat nem végezhetőek el otthon – mondta Tóth Györgyné. – A szülői kérdőíveket kiküldjük, telefonon átbeszéljük. Ebben a nehéz időszakban is mindenben az anyák és gyermekeik mellett állunk – fogalmazott.

A kötelező oltásokat is megkapják az újszülöttek, 18 hónapos korig a legkiemeltebbek, ezek elengedhetetlenek a gyermek megfelelő fejlődéséhez. A tanácsadót ebben az esetben is folyamatosan fertőtlenítik, és kijelölt időpontban érkezhetnek a szülők.

Tóth Györgyné azt tanácsolja a kismamáknak, hogy ne menjenek most közösségbe, szellőztessenek sokat, és mindig alaposan mossák meg a kezüket, otthon pedig érdemes fertőtleníteni. – A plüssöket most jobb egy kicsit mellőzni, a többi játékot pedig fertőtleníteni. Elég, ha a normál higiéniai szabályokat betartják – vélekedett. Végső tanácsként pedig azt mondta, mindenki próbáljon meg kiemelten odafigyelni ebben az időszakban a helyes táplálkozásra és a megfelelő folyadékbevitelre.

