Tovább fejlődik az általános iskola Kiskörén

Újabb jelentős fejlesztés kezdődik a Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában.

Az eddigi 319 millió forintos pályázati forrást közel 90 millió forinttal bővítette a kormány – jelentette be Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője csütörtökön az intézmény udvarán.

Ballagó Zoltán az Egri Tankerületi Központ igazgatója ismertette, az elmúlt években több pályázati konstrukciót is benyújtottak, ezek eredményesen zárultak. Az Egri Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban az Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázati konstrukció keretében mintegy 1,7 milliárd forintnyi támogatásban részesült három évvel ezelőtt.

– Ez négy pályázatot, öt helyszínt jelent: a belapátfalvai -, a kompolti -, a poroszlói -, a sarudi – és kiskörei iskola fejlesztését. A kiskörei beruházás infrastrukturális – és eszközfejlesztést is tartalmaz, több mint 66 millió forint értékben szerzünk be modern eszközöket. A fejlesztés egy új építést, bővítést tartalmaz, ez rendezvényteremből, kiscsoportos foglalkozásra alkalmas termekből és vizesblokkokból áll. Átalakítják a kazánházat és lebontják a régi kéményt is, valamint új sportpályát, egy kézilabdapályát alakítanak ki – részletezte Ballagó Zoltán..

Oláh Ferencné intézményvezető megjegyezte, a minőségi oktatás elengedhetetlen feltétele az infrastruktúra bővítése. Magyar Csilla polgármester úgy fogalmazott, 2012-ben újították fel az épületet. – Új közösségi tér alakul ki, s ez akkor lesz értékelhető, ha megtelik élettel és betölti funkcióját – mondta, hozzátéve, a szülők pedig segítséget kapnak a távoktatással kapcsolatban a Digitális Jólét Pontban, a könyvtárban.