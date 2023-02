A Heves Megyei Hírlap és a heol.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Heves vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk.

Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Év embere:

Lakatos Márk (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának mesteroktatója)

Dr. Kiss-Orosz Mária (az egri Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének elnöke)

Balogh András (a Gárdonyi Géza Színház színművésze)

Kovács Klaudia (egri származású hollywoodi rendező)

Dr. Ködöböcz Gábor (az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének Főiskolai docense)

Szabó Attila (zenész, zeneszerző, dalszövegíró)

Dr. Horváth Gábor Miklós (egri háziorvos)

Molnár Katalin (az Ady Endre Könyvesbolt vezetője)

Komló-Szabó Ágnes (a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa)

Fehér István (a Gárdonyi Géza Színház színművésze)

Szécsényi Orsolya (a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa)

Pető Lászlóné (Egerszalók védőnője)

Demecs Norbert (Heves megye nagykövete, túravezető)

Pauer Erika (a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyerekkönyvtárának csoportvezetője)

Rácz János (a Gárdonyi Géza Színház színművésze)

Gyimesi Ottó (egri vendéglátós, a Cherry étterem üzletvezetője)

Nagy András (a Gárdonyi Géza Színház színművésze)

Forgó Marianna (a Markhot Ferenc Kórház diplomás szakápolója)

Dr. Moretti Magdolna (egri pszichiáter főorvos, pszichoterapeuta, kiképző családterapeuta, EMDR terapeuta, kognitív viselkedésterapeuta)

Hangrád Vivien (a Street Workout Team Eger vezetője)

Zay Ferenc (a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság nyugdíjba vonult igazgatója)

Réti Erika (civil önkéntes, közösségi aktivista)

Dr. Kovács Melinda (a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárának főlevéltárosa)

Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit (a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda igazgatója)

Dr. Solti Béla (ornitológus, a gyöngyösi Mátra Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa)

Macsinka János (az egri Macok Bisztró séfje, tulajdonosa)

Szűcs Réka (a Harlekin Bábszínház igazgatója)

Tóth Levente (a Gárdonyi Géza Színház színművésze)

Ivády Erika (a Gárdonyi Géza Színház színművésze)

Fajcsák Dénes (építész, állami főépítész)

Fridél Lajos (grafikus, festő, az Eventus Üzleti, Művészeti Iskola művészpedagógusa)

Lázár Rita (a ­Gárdonyi Géza Színház rendezőasszisztense)

Dr. Domán Szilvia (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának egyetemi docense)

Sós István (az Egri Városszépítő Egyesület elnöke)

Okos Tibor (előadóművész, az egri Farkas Ferenc Zeneiskola oktatója)

Mihalik József (a Mátra Honvéd Kaszinó igazgatója)

Év sportolója:

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Hevesben!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Az év női sportolója

Pittner Petra (testépítő, HQ4 Fitness & Powerlifting Team SE, Eger)

- NAC Világbajnokság, Miss Shape kategóriában 1. hely

Szivós Orsolya (ultrafutó, Egészségműhely SE, Eger)

- Az egri atléta korcsoportjában 3. helyen végzett a 80,75 kilométeres Korintosz ultratávú futóversenyen.

Varga Krisztina (búvárúszó, Búvár és Vízisport Klub Eger

- A kolumbiai világbajnokság arany-, és háromszoros ezüstérmese.

Az év férfi sportolója

Kiss Nándor (búvárúszó, Mátrai Erőmű Búvárklub, Gyöngyös)

- A kolumbiai világbajnokságon három arany-, egy ezüst-, és egy bronzérmet szerzett.

Szeles Bálint (atléta, Egri Városi Sportiskola)

- Az andornaktályaiak válogatottja nyerte a 127. Atlétikai Országos Bajnokság 110 méteres gátfutó számát.

Vörös Balázs (fekvenyomó, S-Power Gym Eger)

- A 16 éves aldebrői fiatal világ-, és Európa-bajnoki címével a világranglista-második helyét foglalja el.

Az év férfi csapata

HE-DO B. Braun Gyöngyös (kézilabda)

- A klub történetének legeredményesebb NB I-es szezonjában a csapat a 6. helyen végzett és másodikként zárta a Ligakupa-sorozatot

Eszterházy SC (röplabda)

- A gárda a 2021/22. évi NB II. Keleti csoportjában bajnoki címet szerzett.

Kékesi SE (sakk)

- Az NB II. Erkel csoportjának 2021/22. évi bajnokaként először jutott fel az NB I/B Maróczy csoportjába.

Az év női csapata

Tigra-ZF-Eger (vízilabda)

- A csapat története során másodszor hódította el a Magyar Kupát, miközben az OB I. 2021/22-es szezonjában az ötödik helyen végzett.

Hatvan Girls (jégkorong)

- A Zagyva-parti együttes a női U25B-s bajnokságban megvédte a bajnoki címét.

Eszterházy SC (kézilabda)

- Az 2021/22. évi NB I/B bronzérmes csapata

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!

